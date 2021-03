„Es ist Erstaunlich was Geld für eine Macht auf Politiker hat“

Nicht nur gegen Axel E. Fischer CDU wird Ermittelt sondern auch gegen die Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel und Georg Nüßlein ist innerhalb der CDU/CSU eine Ermittlung eingeleitet worden.

Politische Korruptheit zahlt sich nicht immer aus wie man nun an diesen gierigen Politikern sehen kann, aber war das wirklich schon die Spitze des Eisbergs?

Auch Philipp Amthor von der CDU hatte ja schon seine Lobbyimus-Affäre aus der er aber noch erstaunlich gut ohne Blessuren zu bekommen rausgekommen ist.

https://www.fr.de/politik/philipp-amthor-cdu-spitzenkandidat-mecklenburg-vorpommern-lobbyismus-affaere-augustus-intelligence-news-90232006.html

Das Volk fragt sich: Lässt sich die Politik von der Wirtschaft beeinflussen?

Wenn Journalisten mal bei einigen Politikern sehr viel tiefer Graben würden, dann würde noch so manch anderer Politiker am Ende sehr dicken Backen machen.

Es ist einfach nur eine Schande das man sich von solchen schrägen und raffgierigen Politikern auch noch Regieren lassen muss. Denen sollte man sofort den Prozess machen und die so Illegal eingenommenen Gelder gerichtlich einem gutem Zweck zukommen lassen.

Es gibt genug Institutionen (Kinderheime - Sozialstationen) die das Geld sehr viel besser gebrauchen könnten als diese raffgierigen Politiker.

Man kann der CDU/CSU nur dringend raten endlich mal in den eigenen Reihen klar Schiff zu machen sonst, werden die kommenden Wahlen schlechter ausgehen als sie es sich geträumt haben.