DSL: Sicherheit der Fernwärmeversorgung in Gladbeck

Einem Presseartikel in der WAZ vom 31.01.2020 war zu entnehmen,dass das Uniper-Kraftwerk in Scholven in zwei Jahren stillgelegt und auf Gasbetrieb umgebaut werden soll. Daraus ergeben sich für die DSL-Ratsfraktion (FDP und Piraten) folgende Fragen zur Fernwärmeversorgung in Gladbeck. Eine Anfrage nach § 13 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Gladbeck und seine Ausschüsse enthielt folgende Fragen:

1. Wird die Versorgung mit Fernwärme in Gladbeck auf Dauer gesichert sein?

2. Wie wird die Versorgung mit Fernwärme zwischen dem Abschalten des Kohlekraftwerks und der Inbetriebnahme des künftigen Gaskraftwerks gesichert?

3. Da Kraft-Wärme-Koppelung die effektivste Nutzungsart darstellt im Sinne der CO2-Reduzierung, wird es einen weiteren Ausbau der Fernwärmeversorgung geben?

4. Wird die künftige Kraftwerksleistung steigen und für einen weiteren Ausbau reichen?

Über die Antworten der Stadtverwaltung werden wir alsbald in diesem Forum informieren, so FDP und Piraten in der DSL (Demokratische Soziale Liberale Ratsfraktion).