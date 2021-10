Einen ungewöhnlichen Arbeitstag absolvierte jetzt Bürgermeisterin Bettina Weist und tauschte hierfür auch ihre modische Garderobe gegen orangefarbene Arbeitskluft: Ab 7 Uhr in der Früh begleitete Weist gemeinsam mit ZBG-Betriebsleiterin Hanna Fenner das Müllfahrzeug-Team Calvin Klein und Rafael Schulz bei deren Schicht in Brauck.

„Es ist eine anstrengende, aber so wichtige Arbeit für unsere Bürgerinnen und Bürger! Danke, dass ich diese Erfahrung machen durfte - und stellvertretend für alle Gladbeckerinnen und Gladbecker auch ein großes ‚Danke‘ an alle Müllfahrer und Mülllader unseres ZBG, die täglich bei jedem Wetter unsere Abfalltonnen leeren“, stellte die Bürgermeisterin am Ende ihrer Schicht fest. Deshalb sei es ganz wichtig, dass diese Arbeit wertgeschätzt werde und die Kolleginnen und Kollegen stets respektvoll behandelt werden," gab es am Ende anerkennende Worte aus dem Mund der Bürgermeisterin.