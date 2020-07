Post vom Vorstand des SPD-Ortsvereins Gladbeck-Ost erhielt jetzt Bürgermeister Ulrich Roland.

In dem Brief beklagten sich die Genossen um die Ortsvereinsvorsitzende Christa Bauer mit Nachdruck über den Zustand der Gehwege entlang der gesamten Bülser Straße in ihrem Stadtteil. Dies sei bei einer Ortsbegehung deutlich geworden. In der Tat zeigten die dem Schreiben beigefügten Fotos deutliche Wurzelaufbrüche, die als Stolperfallen die Nutzung des Gehweges für Senioren sowie Personen, die aufgrund von Gehbehindungen auf Rollatoren oder gar Rollstühle angewiesen sind, schier unmöglich erscheinen ließen.

In seiner Antwort gesteht Ulrich Roland ein, dass sich die Gehwege entlang der Bülser Straße in der Tat "in keinem guten Zustand" befinden würden. Eine langfristigte Schadensbeseitigung mit einfachen Mitteln sei aber nicht möglich, so der Bürgermeister weiter. Daher arbeite man aktuell im zuständigen Ingenieursamt an einer zukunftsfähigen, barrierefreien und auch klimaangepassten Lösung. Einen besonderen Augenmerk lege man dabei auf den vorhandenen Baumbestand. Denn auch wenn die Größe und Lage der Bäume im Gehwegbereich zu vielen Beeinträchtigungen führen würde, sollten die Bäume im Sinne des Klimaschutzes möglichst erhalten bleiben.

Roland sicherte zudem zu, dass bis zur Fertigstellung der Planung die Bülser Straße im Zuge der regelmäßigen Straßenkontrollen begutachtet und eventuell vorhandene Gefahren beziehungsweise Schadstellen instand gesetzt würden.

In dem Brief an den Bürgermeister hatte sich der SPD-Ortsverein Ost zudem über optische Erscheinungsbild mehrerer Sitzbänke im Wendehammer am Ende der Hofstraße beklagt. Hier scheint schnelle Abhilfe in Sicht, denn die Bänke sollen kurzfristig einen neuen Anstrich erhalten.