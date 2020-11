Ein Kommentar

Es war einmal - so beginnen viele Märchen. Es war einmal aber auch so, dass noch vor wenigen Jahren von offizieller Stelle her sehr gerne darauf verwiesen wurde, dass Gladbeck in ganz Nordrhein-Westfalen zu den Städten und Gemeinden mit den niedrigsten Friedhofsgebühren und damit verbunden Bestattungskosten gehöre.

Doch das ist schon längst "Schnee von gestern": Vielmehr hat der "Bund der Steuerzahler" gründlich recherchiert und ist am Ende zu der aktuellen Erkenntnis gelangt, dass eine Sargbestattung in Gladbeck bei einer 33-jährigen Grabnutzung mit stolzen 5.396 Euro zu Buche schlägt. Damit ist Gladbeck landesweit "Spitzenreiter", während in Hagen die Kosten bei gerade einmal 1.848 Euro (Grabnutzung 30 Jahre) liegen.

Es ist müßig darüber zu grübeln, warum Gladbeck diese Negativ-Tabelle anführt. Die Verantwortlichen werden sicherlich genug Gründe für diese Entwicklung parat haben.

Übrigens: Landesweit liegt der Preisdurchschnitt für eine Sargbestattung bei 3.118 Euro...