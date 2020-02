FDP Gladbeck fordert mehr Sicherheit im Radverkehr durch Trixi-Spiegel

64 Radfahrer verunglückten 2019 bei Verkehrsunfällen in Gladbeck (siehe Bericht in der WAZ vom 26.02.2020).

„Daher muss Gladbeck jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und einen Beitrag zur Verkehrssicherheit nicht nur für Radfahrer leisten“ so FDP Vorsitzender Michael Tack. „Dazu sind Trixi-Spiegel ideale Unfallvermeider“ so Tack weiter.

Die Spiegel sind relativ günstig und schnell zu installieren. Sie bieten insbesondere LKW-Fahrern einen besseren Überblick im toten Winkel.

Die FDP fordert die Verwaltung auf gemeinsam mit der Polizei sowie der Verkehrs- und Unfallkommission und dem ADFC gefährliche Verkehrspunkte zu identifizieren. An kritischen Punkten sollten dann Trixi- Spiegel angebracht werden.

Erfinder des Trixi-Spiegels ist Ulrich Willburger aus Seehausen. Namensgeberin für seine Erfindung ist seine Tochter. Die damals 13-Jährige war mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie von einem rechts abbiegenden Betonmischer erfasst und überrollt wurde. Sie ist seitdem halbseitig gelähmt.

An vielen städtischen Verkehrsknotenpunkten hängen in deutschen Städten wie Freiburg oder Münster diese Verkehrsspiegel. Sie helfen, Unfälle zwischen Radfahrern und abbiegenden PKW‘s und LKW’s zu vermeiden. Die FDP möchte mit diesen gewölbten Verkehrsspiegeln den wachsenden Radverkehr in Gladbeck sicherer machen.