Ende Januar 2020 hatte sich der Ortsverband Mitte der Gladbecker-CDU schriftlich mit der "Deutschen Bahn" (DB) in Verbindung gesetzt und die aktuellen Zustände betreffs des Haltepunktes Gladbeck-Ost kritisiert.



Jetzt haben die Christdemokraten Antwort erhalten. Ein Antwortschreiben, das inhaltlich bei der CDU keine Jubelstürme auslösen dürfte, denn aus Sicht der "DB" ist am besagten Haltepunkt irgendwie doch alles in Ordnung.

So zum Beispiel hinsichtlich der Dachkonstruktion. Man könne versichern, dass die Dachkonstruktion gemäß der Verkehrssicherungspflicht keine Gefahr für das Umfeld darstelle und die Stützvorrichtung zusätzlich zur Sicherung beitrage, ist dem Antwortschreiben zu entnehmen. Und die Standsicherheit werde in regelmäßigen Abständen untersucht und gewartet, um eine uneingeschränkte Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Auf die Anfrage, ob eventuell Umbaumaßnahmen geplant seien, erhält die CDU eine recht deutlich Absage: "Da die Verlegung des Haltepunktes durch die Stadt Gladbeck in Planung ist und voran getrieben wird, werden seitens DB Station&Service AG keine Umbaumaßnahmen geplant. Selbstverständlich wird dieses Projekt kontinuierlich und konstruktiv von unserer Seite begleitet."

Auch der Bitte der CDU nach mehr Sauberkeit im Bereich des Haltepunktes wird die Bahn wohl nicht nachkommen. Sie verweist auf die gering Zahl von Reisenden und erläutert, es gebe zwar keine tägliche Reinigung, sehr wohl sei aber ein "regelmäßiger Reinigungszyklus" vereinbart worden.

In ihrer Anfrage im Januar hatte die CDU zudem auf den defekten Fahrkartenautomaten und Entwerter hingewiesen. Beide Geräte, so die Bahn, seien in voller Funktion am Bahnsteig verfügbar. Weitere Vandalismusschäden seien derzeit nicht registriert und falls sich dies ändern würde, würden eventuelle Mängel "unverzüglich" an die technische Abteilung zur Beseitigung weitergeleitet.