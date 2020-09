Der Gewerkschaft ver.di sei Dank: Am Dienstag, 22. September, geben die beiden verbliebenen Kandidaten für das Amt des Gladbecker Bürgermeisters in der Stadthalle ihre Visitenkarten ab.

Ab 16.30 Uhr werden sich Bettina Weist (SPD) und Dietmar Drosdozol (CDU), die bekanntlich am Sonntag, 27. September, in einer Stichwahl gegeneinander antreten, für die Dauer voraussichtlich von einer Stunde zu einem moderierten Dialog an der Friedrichstraße treffen. In der Talkrunde sollen die Themen "Arbeit/Soziales", "Klima/Umwelt/ÖPNV", "Schule/Bildung", "Sicherheit/Sauberkeit" sowie "Finanzen" besprochen werden.

Mit diesem Themenspektrum wolle man bewusst die breite Stadtgesellschaft in Gladbeck ansprechen, so die ver.di-Organisatoren.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Zahl der Zuhörer-Plätze aufgrund der gelten Corona-Regeln stark eingeschränkt ist. Daher sollten sich Interessenten per Voranmeldung ihre Teilnahme sichern und zwar bei Bertram Polenz (Stellvertretender ver.di-Bezirksvorsitzender und Personalratsvorsitzender der Stadt Gladbeck), der zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadt Gladbeck unter Tel. 02043-992214 erreichbar ist.

Darüber hinaus nutzt ver.di aber auch die Errungenschaften der modernen Kommunikationsmöglichkeiten: Die Veranstaltung wird via mittleresruhrgebiet.verdi bei facebook übertragen und ist auch noch später abrufbar.