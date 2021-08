In der Zeit vom 16. August bis 5. September werden an alle Wahlberechtigten die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Die Benachrichtigung soll möglichst am Wahlsonntag zur Stimmabgabe in das Wahllokal mitgebracht werden. Sollte die Benachrichtigung verloren gegangen sein, ist die Teilnahme an der Wahl natürlich auch gegen Vorlage des Personalausweises möglich.

Auf der Vorderseite enthalten die Wahlbenachrichtigungen für jede wahlberechtigte Person individuelle Hinweise dazu, in welchem Wahlraum am Wahlsonntag die Stimmabgabe möglich ist, ob dieser barrierefrei zugänglich ist und allgemeine Informationen rund um die Briefwahl. Zudem ist ein entsprechender QR-Code zur Briefwahl-Beantragung unten rechts mit eingedruckt – mit diesem kann die Briefwahl mit einem Smartphone oder Tablet bequem und schnell digital beantragt werden.

Wer den Briefwahlantrag nicht digital stellen möchte oder kann, hat auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung einen Briefwahlantrag zum manuellen Ausfüllen abgedruckt.

Wahlbüro im Fritz-Lange-Haus

Das Briefwahlbüro wird wie bei der Kommunalwahl im letzten Jahr im Erdgeschoss des Fritz-Lange-Hauses, Friedrichstr. 7, eingerichtet und ist vom 23. August - 24. September zu folgenden Zeiten geöffnet: montags - mittwochs: 8 - 16.30 Uhr, donnerstags: 8 - 17.30 Uhr, freitags: 8 - 12 Uhr, samstags (außer am 25. September): 10 - 12.30 Uhr, Freitag, 24. September 8 - 18 Uhr.

Die Briefwahlunterlagen können online (besonders einfach über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung), schriftlich (per Brief, Mail, Fax) oder persönlich im Briefwahlbüro beantragt werden. Selbstverständlich besteht dort auch wieder die Möglichkeit, sofort zu wählen. Eine telefonische Antragstellung ist nicht möglich.

Für Rückfragen steht jederzeit das Wahlbüro ( 99- 2204 und 99-2203) zur Verfügung und ab dem 23. August auch das Briefwahlbüro unter der Rufnummer 99-2001.