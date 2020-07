Eine Überraschung ist das in der Tat nicht: Mit dem 56-jährigen Diplom-Ingenieur Olaf Jung schickt DIE LINKE ihren langjährigen Fraktionsvorsitzenden ins Rennen um das Amt des Gladbecker Bürgermeisters.

Der gebürtige Gladbecker ist in Rentfort aufgewachsen, wohnhaft seit 1991 in Hörweite der B 224, seit 2004 auf der Steinstraße in Butendorf. Mit seiner Frau Simone ist er seit 29 Jahren verheiratet, der gemeinsamer Sohn Benedikt ist mittlerweile erwachsen und hat sein Studium der Raumplanung abgeschlossen.

Politisch aktiv ist Jung seit der Schröder Agenda 2004. Zunächst in der WASG, dann in der fusionierten Partei DIE LINKE. Er begleitet seitdem das Vorhaben zum Bau der A 52 in kritischer Weise. Seit 2010 gehört Jung als einziger Gladbecker dem Ruhrparlament an, gehört darüber hinaus auch zu den Gründungsmitgliedern des "Bürgerforums Gladbeck", ist dort Mitglied des Vorstands.

„Ich mache seit elf Jahren als Ratsherr Politik in Gladbeck. Es ist eine soziale Politik für alle Menschen in Gladbeck, aber besonders für die nicht so gut Gestellten. Bezahlbarer Wohnraum, Bekämpfung der Armut, Integration der Zuwanderer und die Gleichstellung der Frauen gehören dabei unbedingt dazu, aber auch viele andere Dinge wie Klimaschutz und Umweltgerechtigkeit oder die Rückführung öffentlicher Aufgaben in die Hände der Stadt,“ beschreibt Jung sein bisheriges Wirken.

Als Bürgermeister will Jung bürgerfreundlicher handeln als es momentan geschehe. Die Verteuerung des Heisenberg-Neubaus um zehn Millionen Euro sei kaum begründet worden, beklagt sich der LINKE-Kandidat. Und bei der Schrottimmobilie Schwechater Straße 38 sei der Stadtrat nicht ausreichend informiert worden, habe es also eine mangelhafte Kommunikation gegeben. „Die Menschen müssen Hintergründe kennen, die Dinge müssen offen und nachvollziehbar für sie sein. Zu einer freien und demokratischen Gesellschaft gehört auch die Transparenz gegenüber allen Bürgern. Dies ist auch die Grundlage meines Handelns als Kommunalpolitiker,“ bezieht Jung klar Stellung.

Jung kritisiert auch die bisherige Kinder- und Jugendpolitik und die Wohnbauentwicklung: „Die Schließung des Jugendtreffs KARO war definitiv ein Fehler, der rückgängig gemacht werden muss. Auch bezahlbarer Wohnraum fehlt in Gladbeck. Hier muss eine Quote für Sozialwohnungen eingeführt werden.“

Klare Kante zeigt Jung auch beim Nein zur A 52 und zum Windrad auf der Mottbruchhalde. „Gladbeck soll lebens- und liebenswert werden, sein und bleiben. Dazu gehört zwingend der Erhalt des Erholungswertes von Wittringen und die Entwicklung der Mottbruchhalde zu einem Bürgerpark,“ so Jung abschließend.