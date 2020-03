Politikerinnen aller Gladbecker Ratsfraktionen stellten sich im Brauhaus einem "Speed Dating", um für mehr Frauen in der Kommunalpolitik zu werben.

Von 47 Ratsmandaten in Gladbeck werden nur elf von Frauen besetzt. Das entspricht einer Quote von 23% - obwohl Frauen die Hälfte der Wahlberechtigten stellen. "Frauen sind unterrepräsentiert - das sollte sich ändern!", sind sich alle Politikerinnen einig. Wieviel Zeit nimmt kommunalpolitisches Engagement in Anspruch? Können Frauen ihre Themen in Parteistrukturen überhaupt durchsetzen? Das waren Fragen der interessierten Besucherinnen. Der zeitliche Aufwand richtet sich nach den eigenen Ressourcen und der Intensität des Engagements - so die einhellige Antwort.

Außerdem lasse sich in der Kommunalpolitik Einiges bewirken - sofern es die finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen zulassen. Konkret wurde von den anwesenden Frauen vereinbart, gemeinsam die Arbeit der Frauenberatungsstelle zu unterstützen und sich für mehr Austausch und Begegnung von Frauen einzusetzen. Zudem wird es halbjährlich einen Frauenstammtisch geben, an dem Bürgerinnen, Verbandsfrauen und Politikerinnen fraktionsübergreifend frauenspezifische Themen erörtern können.