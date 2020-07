Ein Kommentar

Corona sorgt dafür, dass der Wahlkampf für die Kommunalwahlen im September deutlich anders ausfällt, als dies die Gladbecker eigentlich gewohnt sind.

Zum Ritual in den vergangenen Jahren gehörten zum Beispiel die Talkrunden, in denen sich die Bürgermeister-Kandidaten dem Wahlvolk präsentieren und ihre Wahlversprechen abliefern konnten. Doch in Corona-Zeiten ist die Durchführung einer solchen Talkrunde mit vielen Auflagen und Problemen verbunden.

Diesen Schwierigkeiten geht der Kreisverband Gladbeck im "Verband Wohneigentum NRW", hierin sind vor Ort die Siedlergemeinschaften organisiert, aus dem Weg. An zwei Abenden lädt man zu Gesprächsabenden mit den Bürgermeisterkandidaten der SPD und der CDU ein.

Taktisch klug sieht anders aus, denn auf diese Weise booten die Organisatoren der Gesprächsabende mal eben so die Kandidaten der anderen Parteien als auch die parteiunabhängigen Bewerber um das Bürgermeisteramt schlichtweg aus.

Wie vereinbart sich so ein Vorgehen mit dem demokratischen Grundgedanken?