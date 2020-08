Kurz, deutlich und einprägsam: Mit "Gemeinsam. Grün. Gladbeck.“ fokussieren die Gladbecker Grünen ihren Wahlkampf für die anstehende Kommunwahl auf gerade einmal drei Punkte.

Genanntes Leitmotiv ist auch auf dem Wahlplakat zu sehen, für dessen Gestaltung die Partei den renommierten Illustrator Malte Müller verpflichten konnte, der die Grünen-Spitzenkandidatin und ihre Unterstützer vor dem Rathaus abbildete.

„Gladbecks Gesellschaft ist bunt“, so Simone Steffens, die für das Amt der Bürgermeisterin kandidiert. Diese Menschen haben alle eine gemeinsame Heimat: Gladbeck eben. „Mir ist es wichtig, dass wir mit Respekt und Toleranz auf einander zugehen.“ Steffens und ihre Partei setzen dabei auf Bürgernähe und Beteiligung. Die Grünen wünschen sich ein offenes Rathaus in dem das Engagement der Bürger aufgegriffen und wertgeschätzt wird.

Das Plakatmotiv stehe für die Gemeinsamkeit und Vielfalt, die sich die Grünen in Gladbeck wünschen, erläutert Steffens, die versichert, dass sie als Bürgermeisterin die Stadtgesellschaft zusammenhalten wolle.

Umwelt- und Klimaschutz sind natürlich nach wie vor ein zentrales Thema der Öko-Partei. "Auch dieser Juni war wieder einmal der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“, so Parteichefin Ninja Lenz. Zwar habe die Corona-Pandemie in den letzten Wochen die Dramatik des Klimawandels überlagert, dennoch müsse der Schutz des Klimas und der Umwelt gerade auch vor Ort intensiv betrieben werden. Lenz: „Wir kämpfen für eine Verkehrs- und Energiewende in Gladbeck“.

Die beiden Frontfrauen der GRÜNEN wünschen sich ein gutes Wahlergebnis mit einer Verdoppelung der Sitze im Rat. Eine starke Stimme im Rat sei wichtig. Hierfür würden sie in den nächsten Wochen weiter kämpfen.

Übrigens: Jeden Samstag zeigen die Gladbecker Grünen derzeit Präsenz in der Innenstadt, sind dort von 11 bis 13 Uhr mit einem Infostand in der Fußgängerzone vertreten.