Die Stadtverwaltung hat unter Federführung von Norbert Dyhringer, Sprecher des Netzwerkes Freiwilligenarbeit Gladbeck, die Arbeitsgruppe „Ehrenamt“ eingerichtet, um Hilfsangebote für ukrainische Flüchtlinge zu koordinieren, zu strukturieren und zu bündeln. Am heutigen Mittwoch, 30. März, trifft sich die Arbeitsgruppe zum ersten Mal zu einem Austausch. Im Vorfeld erörterten die Hilfsorganisationen bereits im Rahmen mehrerer Treffen mögliche Unterstützungsangebote.

In Gladbeck zeigt sich auch vier Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine eine Welle der Hilfsbereitschaft und Anteilnahme mit einer Vielzahl von Hilfsaktionen. Auch letztes Wochenende fanden zwei Aktionen für ukrainische Flüchtlinge statt: Die Spendenaktion der Fluthilfe und das Willkommens-Café der Evangelischen Flüchtlingsarbeit im K4. Die Fluthilfe meldet bei ihrer zweiten Sammelaktion großes Engagement und eine hohe Spendenbereitschaft der Bürger. Beim Willkommens-Café kamen rund 80 geflüchtete Ukrainer verschiedener Berufsgruppen zu einem Austausch zusammen.

Unterstützung bei der Unterbringung

Die stets große Unterstützung der Bürger in Gladbeck zeigt sich auch bei der Unterbringung: 110 von aktuell 167 Flüchtlingen sind in privaten Unterkünften untergebracht. In den städtischen Unterkünften sind mit bisher 57 untergebrachten Flüchtlingen noch Kapazitäten frei. Hier prüft die Stadt Gladbeck, inwieweit die Stadt Recklinghausen unterstützt werden kann. In den kommenden Wochen wird ein weiterer Zustrom von Menschen aus der Ukraine erwartet und somit auch eine steigenden Anzahl von Zuweisungen durch die Bezirksregierung.

Notunterkunft am Festplatz

Ab Ende Mai soll die geplante Notunterkunft am Festplatz voraussichtlich bezugsbereit sein. Neben den Wohnquartieren, die eine Kapazität für rund 160 Personen bieten, werden drei Aufenthaltscontainer errichtet, um Betreuungsangebote für Kinder und Familien anzubieten. Außerdem werden Spielgeräte, wie Tischtennisplatten, für Kinder aufgestellt, um für ein Freizeitangebot zu sorgen.

Information

Eine Übersicht der Hilfsangebote wird in Kürze auf www.gladbeck.de/ukraine veröffentlicht.