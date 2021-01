Infizierte Freiheit - oder wie ein Virus Politik und Grundrechte angreift!

Seit nun rund einem Jahr leben wir mit erheblichen Einschränkungen unserer Freiheitsrechte. Die Einschränkungen beginnen bei der Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und reichen bis hin zu Geschäftsschließungen, welche enorm in die Berufsfreiheit der Inhaber und Beschäftigten eingreifen. In anderen Bundesländern gibt es gar Ausgangsbeschränkungen, die zwar weitreichende Ausnahmen haben, jedoch dennoch intensiv die Grundrechte der Freiheit der Person und die Freizügigkeit beschränken. Umgesetzt bzw. diskutiert wird bundesweit zurzeit die sogenannte „15-Kilometer-Regelung“, welche trotz geplanter Ausnahmen zumindest das Grundrecht der Freizügigkeit beschränken. Es zeigt sich also: Die Einschränkungen sind sehr weitreichend. In ihrer Summe wirken sie zudem noch belastender als isoliert betrachtet.

Manche Stimmen rufen daher gar unsere Grundrechte seien außer Kraft gesetzt. Dem ist nicht so. Dies zeigt sich schon an den zu Teilen erfolgreichen Verfahren vor den Gerichten. Auch ist es keine Ausnahme, dass der Staat unsere Grundrechte beschränkt, An und für sich ist die Beschränkung von grundrechtlich geschütztem Verhalten etwas alltägliches. Die Beschränkungen reichen von Eingriffen in die allgemeine Handlungsfreiheit, beispielsweise bei dem Verbot des Taubenfütterns im Park, bis hin zu Eingriffen in die Freiheit der Person. Ein Beispiel dafür ist die Haftstrafe.

Dem Staat sind bei seinen Maßnahmen jedoch strenge Grenzen gesetzt – auch in Zeiten von Corona. Eingriffe in Grundrechte müssen stets gerechtfertigt sein. Insbesondere hat der Staat dabei den aus dem Rechtstaatsprinzip entwickelte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu wahren.

Die Verhältnismäßigkeit verlangt unter anderem, dass Eingriffe in die Grundrechte erforderlich und auch angemessen sind. Hierbei ist es Aufgabe des Staates die Vor- und Nachteile einer Maßnahme abzuwägen. Diese Abwägung ist dabei oftmals Inhalt einer politischen Debatte, in deren Ergebnis verschiedene - gleichwohl allesamt rechtmäßige - Ergebnisse möglich sind. In diesen Debatten spiegeln sich ebenfalls die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger wider. Diese Tatsache nutzen zunehmend Populisten und selbsternannte Querdenker. Deren Stimmen haben aufgrund ihrer starken Polarisierung großen Einfluss in der öffentlichen Wahrnehmung. Teilweise wird der Eindruck erweckt, jeder der Kritik an den Coronaschutzverordnungen übt leugne das Virus. Die Folge ist eine Verdrängung von guten und beachtenswerten Alternativvorschlägen zu den aktuell getroffenen Coronamaßnahmen. Umso wichtiger ist es deshalb gut informierte Bürger zu haben, von denen besonders konstruktive Kritik an den aktuellen Maßnahmen und dem Handeln der politischen Entscheidungsträger erwünscht ist. Dies ist Voraussetzung für eine starke lebhafte Demokratie und die Bewahrung unserer Freiheit.

Unsere Grundrechte sind also keinesfalls außer Kraft gesetzt (und Verletzungen können zudem von jedem vor den Gerichten eingeklagt werden). Es bietet sich jedoch auch an, sie insbesondere im Rahmen der Meinungsfreiheit wahrzunehmen.

Verfasser: Alexander Posniak/Piet Blanc