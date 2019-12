Nun ist bald Jahresende und da wird dann wieder ordentlich geböllert.Meinetwegen,das habe ich als Jugendlicher auch gerne getan.Ich möchte den Leuten auch nicht den Spass daran nehmen.Aber in dieser einen Nacht wird dadurch soviel CO2 ausgestossen,wie in den ersten 4 Monaten des neuen Jahres durch Autos in Deutschland produziert wird.Ich bin mir sicher das auch viele Gretas und eben soviele Kevins einige Böller in den Nachthimmel schicken werden.Aber diese Leute sollten dann nicht Freitags zum Protestieren auf die Strasse gehen.