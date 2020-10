Der neue Rat der Stadt Gladbeck wird sich in seiner Sitzung am 5. November um 16 Uhr in der Mathias-Jakobs-Stadthalle konstituieren. Trotz der Corona-Situation sollen wieder Eintrittskarten für die Teilnahme ausgegeben werden.

Angesichts der derzeitigen Situation mag die Veranstaltung als öffentliche Sitzung manchem seltsam erscheinen. Es gebe aber eine gesetzliche Pflicht, die Sitzung öffentlich zu machen, betonte Stadtsprecherin Christiane Schmidt. "Ein Livestream ist für dieses Gebot der Öffentlichkeit nicht ausreichend".

Die Karten können ab Montag, 2. November, 8.30 Uhr telefonisch reserviert werden (Telefon 99-2748). In Anbetracht der aktuell hohen Corona-Infektionszahlen gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Sitzung. Durch die Verlegung der Sitzung in die Mathias-Jakobs-Stadthalle wurden zusätzliche Kapazitäten geschaffen, um größere Abstände einhalten zu können und eine angemessene Anzahl an Zuhörerplätzen zur Verfügung stellen zu können.

Es gilt eine Maskenpflicht für die gesamte Dauer der Sitzung, auch am Sitzplatz. Lediglich die Redner am Rednerpult dürfen die Maske abnehmen. Außerdem werden feste Sitzplätze vergeben. Zwischen den Sitzplätzen werden Plexiglasscheiben aufgestellt. Insgesamt stehen 51 Zuhörerplätze zur Verfügung. Im Eingangsbereich stehen Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. Der Einlass von Ratsmitgliedern und Zuhörern erfolgt über getrennte Eingänge. Der Einlass für Zuhörer erfolgt ab 15.15 Uhr über den Haupteingang der Stadthalle.

Darüber hinaus wird die Ratssitzung per Live-Stream ins Internet übertragen und steht auch im Nachhinein unter www.gladbeck.de/ratssitzungen als Aufzeichnung zur Verfügung.