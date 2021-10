Könnte dieser Artikel der Neue Zürcher Zeitung wohl auch fast auf Gladbeck übertragen werden?:



Ditib hat die Politik ausgetrickst:

https://www.nzz.ch/feuilleton/koeln-die-muezzin-rufe-verraten-deutsche-selbstverleugnung-ld.1650252

Es gibt viele Muslime, die sind sehr liebenswerte und freundliche Menschen. Auch ich habe einige muslimische Freunde, die ich zur Begrüßung umarme.

Leider ist in Gladbeck eine Minderheit aktiv, die den politischen Islam stärken will und mittels den im NZZ-Artikel beschriebenen "Triggerpunkten" beeinflussen will. Den politischen Islam stärken wollen sie auch mit einem "Interkulturellen Bildungszentrum Gladbeck", wo wieder ein Nagel in die politische Landschaft, aber auch in die Stadt Gladbeck eingeschlagen werden soll.

Der Artikel der NZZ erläutert dies besser, als ich es beschreiben kann.

Auch interessant und sehr informativ:

https://fowid.de/meldung/islamischer-lobbyismus