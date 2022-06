Erst einmal auf Eis gelegt wurden (der Lokalkompass berichtete) die Pläne für das "Viktoria-Quartier" in Stadtmitte. Im März 2020 wurden erstmals die Pläne für die Neugestaltung und -nutzung des Areals zwischen Rathaus, Sparkasse und dem Kulturzentrum der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die jüngste Entwicklung aber nimmt das "Soziale Bündnis ABD" zum Anlass, um in der nächsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses den Vorschlag zu machen, die genannte Fläche für die Errichtung einer Grundschule und eines Kindergartens zu nutzen.

Das "Soziale Bündnis" begründet seinen Vorschlag damit, dass die jüngsten Berichte und die aktuelle Lage haben doch zeigen würden, dass der Bedarf an modernen Grundschulen und Kindergärten in Gladbeck in der Zukunft steigen werde. Und solche Einrichtungen sollten zentral und mit einer guten Verkehrsanbindung gebaut werden.

Das Viktoria Quartier eigne sich hervorragend für solch ein Vorhaben und würde einer familienfreundlichen Stadt sehr gut zu Gesicht stehen. Dazu würde auch die Möglichkeit entstehen, dass in der Innenstadt Beschäftigte, zum Beispiel Verwaltungsmitarbeiter und Einzelhandels-Arbeitnehmer, ihre Kinder dort auch anmelden könnten.

"Daher möchte unsere Fraktion „Soziale Bündnis“ vorschlagen, dass auf dem Viktoria Quartier eine Grundschule und ein Kindergarten errichtet wird," wird der ABI-Vorsitzende Süleyman Kosar konkreter. "In unserem Antrag soll die Verwaltung beauftragt werden, inwieweit eine Bebauung mit den vorgeschlagenen Einrichtungen umgesetzt werden kann. Dabei soll auch die Erstellung eines Gesamtkosten-Voranschlages für den Neubau beider Einrichtungen erfolgen," erläutert Süleyman Kosar.

Und das "Soziale Bündnis" scheint sich in der Tat sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt zu haben, kann man doch sogar schon mit konkreten Namen für die beiden Einrichtungen aufwarten. Als da wären die Vorschläge "Grundschule am Rathaus" und "Kindergarten am Rathaus".