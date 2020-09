Gladbecker, die aus Gewohnheit ihr Auto auf den Parkstreifen im Bereich der Kreuzung Friedrich-/Goethestraße in Stadtmitte abstellen, sollten am Freitag, 18. September, zumindest in den Nachmittagsstunden nach einer alternativen Parkmöglichkeit Ausschau halten. Denn erstmals laden die Gladbecker Grünen zur Teilnahme an der Aktion "Parking Day" ein.

In der Praxis bedeutet dies, dass die ansonsten zur Verfügung stehenden Parkplätze in Höhe der Häuser Friedrichstraße 24 bis 26 (beidseitig) und gegenüber des Hauses Goethestraße 40 von 15 bis 18 Uhr nicht genutzt werden können.

Vielmehr werden die Grünen, die Genehmigung des städtischen Ordnungsamtes liegt vor, diese im öffentlichen Straßenraum für die genannte Zeit einer anderen Nutzung zuführen. So werden aufgestellte Liegestühle zum Verweilen einladen und auch speziell aufgestellte Pflanzen für eine gemütliche Atmosphäre sorgen.

Die Grünen wollen mit der Aktion "Parking Day", die deutschlandweit bereits vielen anderen Städten stattgefunden hat, aufzeigen, wie vielseitig öffentlicher Straßenraum von den Bewohnern genutzt werden könnte.