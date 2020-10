Wir werden nicht gewählt, um uns selbst zu dienen, Posten und Pöstchen für die Selbstversorgung zu besetzen oder Klientelpolitik zu betreiben, sondern das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger und der Stadt im Blick zu haben, uns für sie zu engagieren und Gesellschaft zusammen zu halten. Ob in der ehrenamtlichen Arbeit im sozialen Bereich, in der ich schon viel länger aktiv bin als in der Politik, sowie in den letzten sechs Jahren in der Politik geht und ging es mir immer um Sacharbeit. Gesellschaftliche Wandlungsprozesse, insbesondere Globalisierung und Zuwanderung, haben in den letzten Jahrzehnten Deutschland und auch Gladbeck verändert. Unsere Lebenswelt wird internationaler, diverser und damit bunter, aber auch älter. Darauf gilt es sich einzustellen; Frauen, Jugend, Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte einzubinden, sie gleichberechtigt teilhaben zu lassen, von der Lebenserfahrung der Älteren zu profitieren. Sie sind alle Teile unserer Gesellschaft! Darin versagen alle Parteien. Keine kann sich damit rühmen ein Musterbeispiel der Vielfalt und Teilhabe zu sein!

Ja, ich war auch kurze Zeit bei den Grünen. Mit 36 Jahren wurde ich eingebürgert. Als „Gastarbeiterkind“ ohne politische Erfahrung habe ich mir in Gladbeck, wo ich angekommen bin und mich zu Hause fühle, auch eine politische Heimat gesucht, die fehlgeschlagen ist. Aber urteilen ohne Hintergründe zu kennen, scheinen manche Menschen, gerade in den sozialen Medien, zu befriedigen, leider!

CDU habe ich bewusst gewählt und bleibe auch Mitglied, auch wenn die Entwicklung in der kommunalen Partei dazu geführt hat, dass ich an meine Grenzen gekommen bin. Auf Landes- und Bundesebene ist sie meine Partei.

Kritisch bei antidemokratischen Einflüssen und Klientelpolitik



Kritisch war ich und bleibe ich, sobald eine antidemokratische Politik eines Herkunftslandes hier unser Zusammenleben beeinflusst oder Religion das öffentliche Leben dominiert und beides uns die Luft zum Atmen nimmt. Ich bin Muslimin und Türkeistämmig und stelle die Werte der Demokratie wie Meinungsfreiheit über meine Religion. Das ist für mich nicht verhandelbar. Genau das war der Grund, warum ich die DITIB Moschee nach 10 Jahren 2006 verlassen habe, weil der politische Einfluss aus der Türkei mir die Luft zum Atmen genommen hat. Das heißt aber nicht, dass Gespräche abbrechen auf Dauer die Lösung ist.

Kritisch bleibe ich, wenn die neu gewählte Mehrheit in Gladbeck wie in den letzten 16 Jahren Klientelpolitik betreibt, meint machen zu können, was sie will, weil sie die Macht hat und Teile der Gesellschaft und insbesondere kritische Bürgerinnen und Bürger damit ausschließt. Denn eine Stadtgesellschaft braucht unbedingt kritische Denkansätze und nicht Ja-Sager und Menschen, die sich hinter Pseudonymen verstecken und Bürgerinnen und Bürger in den sozialen Medien beleidigen und diffamieren, und unter Klarnamen immer noch nicht davon lassen können, ihre blöden Kommentare abzusetzen, ohne Hintergründe wirklich zu kennen.

Die Wahlbeteiligung sollte allen zu Denken geben



Es geht darum, wie wir miteinander umgehen, ob in den Parteien oder darüber hinaus, ob wir aufrichtig, offen und glaubwürdig sind. Kommunalpolitik ist Ehrenamt. Wenn man/frau sich engagiert, steht die Aufwandsentschädigung in keiner Relation zum Zeitaufwand. Warum es dafür lohnt, in kleinen Zirkeln um Posten und Pöstchen zu schachern und damit intransparent gegen engagierte Menschen in den eigenen Reihen zu agieren ist den Bürgerinnen und Bürgern nicht vermittelbar. Die Wahlbeteiligung sollte allen zu denken geben. Mehr als die Hälfte haben am 13. September nicht gewählt. Mit 19 % der Wahlberechtigten wurde bei der Stichwahl eine Bürgermeisterin gewählt. Politik erreicht die Menschen nicht mehr und wundert sich, dass sie Extremen wie AfD hier oder in den Herkunftsländern hinterher laufen oder gar nicht wählen.