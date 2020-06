Rennstrecke Roßheidestr.

Seid mehreren Jahren beobachte ich die Raserei auf der Roßheidestraße in Gladbeck-Brauck.

Ich habe in den letzten Jahren mit verschiedenen Polizeibeamten über diese Situation gesprochen, die mein Eindruck auch Bestätigt haben.

Leider wurde unsere Polizei so kaputt gespart, das eine längere Überwachung nicht möglich ist.

Es ist verständlich das die Polizei oder das Ordnungsamt nicht rund um die Uhr dort Kontrollen durchführen kann, dies soll auch kein Vorwurf an unsere Behörden sein, denn mehr wie ihre Arbeit können diese Beamten und Beamtinnen auch nicht leisten.

Ich lese immer wieder das Gejammer über den neuen Busgeldkatalog, das

die Bußgelder zu hart seien.

Dazu sage ich meine Meinung.

Nur wenige Autofahrer und Motorradfahrer halten sich in etwa an das

Tempolimit von 30 KMH in der Stunde.

Die meisten Motorisierten Verkehrsteilnehmer fahren in der Regel zwischen

50 und 60 KMH, was hier schon als normal gilt.

ES gibt leider eine Menge Auto und Motorradfahrer die Zeitweise hier Rennen

fahren mit Geschwindigkeiten über 100 KMH und andere Fahrzeuge riskant

überholen.

Besonders auffällig sind diese Raser Morgens in der Zeit zwischen 5 und 6 Uhr

und in den Abendstunden, da werden alle Regeln und Gesetze missachtet.

Bisher hat es noch keine Schweren Unfälle gegeben, aber es ist nur eine Frage der Zeit bis es zu einem Schweren Unfall kommt. Wenn unschuldige Personen

zu Schaden kommen oder sogar ums Leben kommen, kommt vom Verursacher

wieder nur die Aussage, das habe ich doch nicht gewollt.

Deswegen habe ich die Meinung, das der Bußgeldkatalog für eine solche

Raserei noch viel zu Milde ist.