Ein Kommentar

Seitens der Stadt Gladbeck und auch der Vereinsführung wurde vor einigen Wochen verkündet, dass der SV Zweckel seine sportliche Heimat künftig auf der Platzanlage von Hansa Scholven an der Baulandstraße an der Stadtgrenze zu Scholven haben werde. Und die Infos klangen irgendwie recht verbindlich.

Doch so ganz in "trockenen Tüchern", wie es die Beteiligten auf Gladbecker Seite gerne hätten, scheint der - auch in Zweckel nicht unumstrittene - Umzug keineswegs. Denn die Vereinsführung von Hansa Scholven ist von den Plänen scheinbar ganz und gar nicht begeistert. Vielmehr wünschen sich die Scholvener den Nachbarn Schwarz-Weiß Bülse als sportlichen Mitnutzer an der Baulandstraße. Und die Bülser zeigen sich ebenfalls angetan von diesen Aussichten.

Da scheint es auf Gelsenkirchener Seite zwischen Stadt und Vereinen ein riesiges Kommunikations-Problem zu geben. So steht das - noch gar nicht richtig existierende - nachbarschaftliche Verhältnis zwischen dem SV Zweckel und Hansa Scholven bereits jetzt unter keinem guten Stern.

Probleme, an denen die Pläne scheitern könnten. Und das wäre aus Sicht des SV Zweckel schlichtweg eine Katastrophe. Oder gibt es in Gladbeck für diesen Fall einen "Plan B"?