dass Prof.Dr.Bochert durch



die Aktion alte KfZ - Nummerschilder

zurück in unseren Alltag rief !

Mit berechtigtem Stolz kann er darüber berichten dass er die doch vielfach

beliebteren -alten- KfZ Kennzeichen in unserer Alltag zurück beordern konnte.

In Gladbeck kam diese Aktion, damals, vor ca. 8 Jahren auch sehr gut an!

Am 14. November 2012, berichtete der Lokalkompass Gladbeck:

Das Kennzeichen GLA ist im Jahr 2012 als zusätzliches Kennzeichen für Gladbeck wiedereingeführt worden. Das allgemein gültige Kennzeichen für die Region ist RE.

Hier das Schreiben des Herrn Prof.Dr.Bochert zum Thema:



Am 7. April 2010,



heute vor zehn Jahren ,

stand ich mit zwei Studentinnen auf dem Crailsheimer Marktplatz mit einem Nummernschild. Wir waren sehr überrascht, dass die CR-Kennung auf dem Kennzeichen, die heute wieder absolut zum Stadtbild von Crailsheim in Hohenlohe gehört, von sehr vielen Besuchern des Marktplatzes interessiert und vor allem sehr erfreut wahrgenommen wurde.

Crailsheim war die erste von dann 211 noch folgenden Städten, in der wir die Bevölkerung nach dem Wunsch, die „alten“ Kennzeichen wiedereinzuführen befragten. Dieses so freundliche Erlebnis am 7. April 2010 (und die dann vielen folgenden) waren das zentrale Motiv, die Idee weiterzuverfolgen. Im Kern war und ist es einfach schön. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Die Welt ist zwar nicht wirklich besser geworden, aber es macht Freude. Das ist mit sehr vielen von Ihnen zusammen möglich geworden; es war ausnahmsweise einmal etwas nur Positives (wenn es auch als Untertext natürlich die auf die Kreisebenen projizierten Probleme bei der Durchsetzung gab; wo das passierte, da stimmte aber etwas anderes nicht).

Inzwischen sind 318 der knapp 400 möglichen Kennungen wiedereingeführt; demnächst folgen WG und SLG im Landkreis Ravensburg. Ich schätze, dass 4 Mio Fahrzeuge in Deutschland mit den reaktivierten Kennzeichen fahren. Das ist wunderbar so.

In der Erinnerung an die Zeit vor

zehn Jahren also: Danke!

Die durch die Kooperation mit Ihnen entstandenen Kontakte habe ich genutzt, um in der Folge vielen Student*innen Praxisthemen anzubieten. In den Studiengängen Nachhaltige Tourismusentwicklung (Master) und Tourismusmanagement (Bachelor) der Hochschule Heilbronn gibt es einige „Formate“, die sich eignen, um Fragestellungen aus den Städten zu behandeln. Dies sind insbesondere Abschlussarbeiten oder Projekte. Es ergeben sich bei Ihnen häufiger einmal eher strategische Themen im Marketing oder bei der Produktgestaltung, für die man gern eine externe Zuarbeit hätte, die (abgesehen von der Erstattung der den Student*innen entstehenden Kosten) nicht materiell entgolten werden muss. Wenn sich da bei Ihnen Bedarf ergibt: immer gern melden. Da haben wir gute Studierende, die solche Aufgaben freudig annehmen.

Herzliche Grüße ins schöne Deutschland – Ralf Bochert

PS: Wenn man so kaltherzig argumentieren will und man davon ausgeht, dass die zusätzliche Zahlungsbereitschaft für eine Kennung mit einem „Altkennzeichen“ so bei 10 € pro Person liegt (das haben wir so erhoben), dann bedeutet das: bei 4 Mio Kennzeichen Nutzen von 40 Mio €

(wenn Zahlungsbereitschaft etwas mit Nutzen zu tun hat). Das ist ziemlich viel… ## Ende

https://www.lokalkompass.de/gladbeck/c-politik/stolz-auf-gladbeck_a814920

https://www.nrz.de/staedte/gladbeck/kleines-politisches-wunder-fuer-den-vater-von-gla-wat-wan-und-cas-id7426518.html

https://www.lokalkompass.de/gladbeck/c-ratgeber/die-ersten-gla-autos-fahren-schon_a231821#gallery=null

https://www.lokalkompass.de/gladbeck/c-politik/kreistag-beschliesst-gla-kennzeichen_a145145

Als gebürtiger Gladbecker war das "neue" Kennzeichen einfach *Pflicht*; hatte ich doch schon früher NUR GLA auf /an dem Auto. Und schon gar nicht BOT !

Auszug:Am Ende votierten 32 Kreistagsmitglieder für die Einführung der GLA- und CAS-Kennzeichen und 21 dagegen, bei 12 Enthaltungen.

Für eine große Zahl an Gegenstimmen sorgte insbesondere die CDU,

bei der sich nur die beiden Gladbecker Mitglieder für die neuen Kennzeichen aussprachen.