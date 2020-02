Die Stadt Gladbeck hält Wort: Wie bereits im Dezember 2019 angekündigt, wird nun auch die Zufahrt zum Schulparkplatz des Riesener-Gymnasiums durch eine Schrankenanlage geregelt. Damit erhält nach der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule eine zweite städtische Schule eine derartige Anlage.

Von montags bis freitags kann der Schulparkplatz dann in der Zeit von 7 Uhr bis 16 Uhr lediglich mit einem freigeschalteten Chip sowie einer entsprechenden Parkberechtigung genutzt werden. Ab 16 Uhr sind die Schranken geöffnet und der Parkplatz steht wieder der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung. In den Abendstunden wird der Parkplatz ab 21 Uhr wieder verschlossen. Ein Verlassen des Parkplatzes ist nach Angaben der Stadt aber auch nach 21 Uhr problemlos möglich. Und an Wochenenden kann der Schulparkplatz in der Zeit von 7 Uhr bis 21 Uhr von parkplatzsuchenden Autofahrern genutzt werden.

Erstmals in Betrieb genommen wird die neue Schrankanlage am kommenden Dienstag, 25. Februar.