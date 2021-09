Die bundesweiten Wahlen der Kinder und Jugendlichen im Vorfeld der Bundestagswahl am 26. September erreichte in diesem Jahr beachtliche Beteiligung. Allein in Nordrhein-Westfalen stimmten 70.000 Kinder und Jugendlich unter 18 Jahren ab. 2017 lag diese Zahl noch bei 55.000, bundesweit wurden in 2021 insgesamt 220.000 Stimmzettel gezählt.

Auch in Gladbeck wurde in der vergangenen Woche in mehreren Wahllokalen und an den weiterführenden Schulen gewählt. 271 Gladbecker Mädchen und Jungen folgten dem Wahlaufruf und stimmten über die Wahl zur Bundesregierung ab. In Gladbeck siegte die SPD mit 36,5 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgten die CDU mit 18,1 Prozent, die FDP mit 10 Prozent, die Grünen mit 9,2 Prozent sowie die LINKE mit 7,4 Prozent und die AfD mit 6,2 Prozent.

Landesweit aber lagen die Grünen mit 22,3 Prozent der ausgewerteten Stimmen vorne, gefolgt von der SPD mit 21,9 Prozent und der CDU mit 18,2 Prozent. Die restlichen Prozente verteilten sich mit 12,8 Prozent auf die FDP, 6,4 Prozent auf die LINKE und insgesamt 18,5 Prozent auf sonstige Parteien.