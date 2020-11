Mit einem Appell an Schülerinnen und Schüler reagiert die Stadt Gladbeck nun auf zahlreiche Beschwerden über die Missachtung der Maskenpflicht.

"In letzter Zeit häuften sich die Hinweise, dass an verschiedenen Standorten der weiterführenden Schulen in Gladbeck gerade in den Pausen und nach Schulschluss große Gruppen beobachtet werden, die außerhalb des Schulgeländes eng und ohne Masken zusammenstehen", hieß es aus dem Rathaus. Die Stadt Gladbeck und die Polizei haben deshalb jetzt die Schulleitungen darauf hingewiesen, Schülerinnen und Schüler erneut hinsichtlich der aktuell gültigen Corona-Regelungen zu sensibilisieren und an ein coronakonformes Verhalten auch außerhalb des Schulgeländes zu appellieren.

Im öffentlichen Raum sind laut der derzeit gültigen Coronaschutzverordnung der Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten sowie lediglich Zusammenkünfte von Personen aus zwei Haushalten gestattet.