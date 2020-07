Es war wohl kaum anders zu erwarten: Die Diskussion um die Verlegung der sportlichen Heimat des SV Zweckel von der Dorstener Straße im Herzen Zweckels zur Baulandstraße an der Stadtgrenze zu Scholven hat Einzug in den Wahlkampf gefunden.

Die Gladbecker DKP ist es, die sich das Thema angeeignet hat und jetzt bereits zum zweiten Male einen Info-Stand auf dem Zweckeler Marktplatz an der Tunnelstraße durchführte. Neben dem DKP-Direktkandidaten Peter Jarosch stand auch DKP-Ratsherr und -Bürgermeisterkandidat Gerd Dorka vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung.

Laut Dorka, der selbst noch bei den Altherren von Preußen Gladbeck aktiv dem Fußballsport fröhnt, sei bei vielen Gesprächen mit Passanten überwiegend das Bedauern betreffs der geplanten Schließung der Sportanlage zum Ausdruck gekommen. Dabei sei vor allem kritisiert worden, dass mit dem Umzug in Richtung Stadtgrenze ein attraktives Angebot der kurzen Wege für Kinder und Jugendliche wegfallen würde. "Es würde zudem ein Stück Tradition und Stadtgeschichte verloren gehen. Und es ist auch keineswegs sicher, dass die Anlage an der Baulandstraße in Scholven, wohin der SV Zweckel ziehen soll, von den Sportlern und Vereinsmitgliedern angenommen wird," so Dorka abschließend.

Am Freitag, 24. Juli, zeigt die DKP Gladbeck mit dem nächsten Info-Stand "Sportanlage SV Zweckel" erneut ab 10.30 Uhr auf dem Zweckeler Markt Präsenz.