Wolfgang Wedekind, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Ellinghorst, steht die Verärgerung ins Gesicht geschrieben. "Der Schandfleck an der Bottroper Straße muss endlich weg," lautet denn auch seine unmissverständliche Forderung.

Es ist der aktuelle Zustand, in dem sich die Grünfläche an der Ecke Bottroper-/Maria Theresien-Straße befindet, der in Ellinghorst die Gemüter erregt. Den sich dort bietenden Anblick nahm SPD-Ratsherr Wedekind zum Anlass, die Stadt Gladbeck um eine Klärung der Angelegenheit zu bitten. "Seit vielen Wochen ist die Fläche in einem katastrophalen Zustand. Das Unkraut wächst meterhoch. Der ehemals vorhandene Plattenweg wurde aufgenommen. Es finden jedoch keinerlei Aktivitäten zur Reparatur und Wiederherstellung statt", hat Wedekind beobachtet.

Insofern möchte der SPD-Ratsherr jetzt von der Stadt wissen, wer denn Eigentümer der Fläche ist, wie die Zuständigkeiten hinsichtlich Pflege und Wiederherstellung dieses Bereiches geregelt sind und warum es über viele Wochen keinerlei Aktivitäten an dieser Stelle gab.

"Selbstverständlich muss hier in absehbarer Zeit wieder ein akzeptabler Zustand für Fußgänger und Radfahrer und Passanten hergestellt werden," so Wedekind abschließend.