Verwahrungsbruch bei dem Jobcenter

Wenn Kunden Dokumente bei dem Jobcenter einreichen, sollten sich die Kunden diese Abgabe schriftlich Bestätigen lassen, dieses ist auch bei der Posteingangsstelle im Rathaus möglich.

Leider kommt es immer wieder vor das Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des Jobcenters behaupten, dass Sie keine Unterlagen erhalten haben, trotz einer Abgabebestätigung.

Ich empfähle jedem Kunden des Jobcenters in so einer Angelegenheit einen Strafantrag gegen diese Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des Jobcenters bei der Staatsanwaltschaft in Essen,Zweigerststraße 56 zu stellen.

Dieser Strafantrag ist entweder Schriftlich mit einer Kopie der Abgabebestätigung und einer kurzen Beschreibung des Sachverhalts bei der Staatsanwaltschaft zu stellen, oder auch Online.

Eine Kopie der Abgabebestätigung muss unbedingt als Beweisstück beigefügt werden.

Zur Belohnung der guten Arbeit der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des Jobcenters gibt es im günstigstenfalls eine Geldstrafe, für besonders gute Leistungen gibt es auch Sonderurlaub in Form einer Haftstrafe von bis zu 5 Jahren nach Paragraf § 133 des Strafgesetzbuch.