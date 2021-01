Wie lange will die Bunderegierung noch tatenlos zusehen bis sie ein komplettes Ausgehverbot über ganz Deutschland verhängt?

Müssen wir erst in Massen wie die Fliegen tot Umfallen wie in England?

In England ist mittlerweile jeder fünfte Bürger mit dem Corona-Virus infiziert und in Deutschland stirbt laut n-tv jeder fünfte ältere Mensch schon an der Corona Krankheit.

Ganze 89% der älteren Menschen sterben bei uns schon.

So leid es einem tut, für die Geschäfte und die Wirtschaft, aber es geht nicht mehr anders Deutschland muss wieder für mindestens drei Wochen total zumachen auch die Grenzen. Die Corona-Verordnungen müssen sofort drastisch verschärft werden sonst werden sich die Totes zahlen verdreifachen oder noch sehr viel höher werden.

Die Menschen die sich unbedingt nicht dran halten wollen soll man mit hohen Geldstrafen belegen nicht unter 1000€ pro Person.

Die wenigen die sich dann immer noch sträuben und meinen alles verweigern zu müssen sollen sich anstecken und vier bis fünf Wochen später eingraben lassen, für solche uneinsichtigen Menschen es ist nicht schade dem würde kein gesunder Menschenverstand nachweinen.

Es ist nicht fünf vor sondern eine Minute vor zwölf liebe Bundesregierung:

Auch wir ältere Menschen haben ein Recht auf Leben, macht endlich was sonst wird es für hunderttausende Menschen in unserem Land zu spät.