Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern ziehen die Beteiligung der Hausärzte an den Corona-Impfungen immer weiter hinaus. Erst ab Mitte April soll es jetzt losgehen.

Das ist ein ungehöriges Misstrauensvotum gegen alle Hausärzte – und schadet am Ende nur wieder allen Patienten. Noch mehr Tote sind durch dieses Fehlverhalten der Politik garantiert.

Erst hieß es März, dann Ende März, dann Anfang April, dann Mitte April.

Nun ist sogar schon der Mai im Gespräch.

Die Rede ist von der Beteiligung der Hausärzte an den Corona-Impfungen.

Am Mittwochabend beschlossen die Gesundheitsminister aller Bundesländer ohne das zu begründen, dass man lieber noch warten und erst ab Mitte April die Hausärzte in die Impfkampagne einbeziehen soll.

Dabei könnten die Hausärzte morgen schon starten wenn sie Grünes Licht von der Politik bekommen würden.

Man muss sich einmal vergegenwärtigen, was das für viele Menschen heißt:

Was hält unsere Politiker davon ab die Ampel für das Impfen der Bürger von den Hausärzten auf Grün zu stellen?

Jede Minute die ein Mensch länger auf seine Impfung warten muss kostet Menschenleben, ist das den Politikern nicht bewusst? Anscheint nehmen die Ministerpräsidenten jetzt die (mehr) Toten die jetzt zusätzlich dazu kommen durch das sehr viel spätere Impfen der Hausärzte gerne in Kauf.

Man Fragt sich nur Warum gehen unsere Politiker das hohe Risiko ein?

Wie sollen wir Bürger das nur noch alles verstehen? Man muss jetzt davon ausgehen das sich alle Politiker selber mit Corona angesteckt haben und deswegen keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Krank waren sie ja schon immer aber das überbietet jetzt alles.



Glück auf