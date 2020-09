Ein Kommentar

So aktiv und mit so viel Elan wie in den vergangenen Wochen hat man die Gladbecker Parteien lange nicht mehr erlebt. Na ja, es ging ja auch darum möglichst viele Wähler auf seine Seite zu ziehen. Die vorliegenden Ergebnisse vom Wahlsonntag zeigen ja auch recht deutlich, wem das Werben um des Wählers Gunst gelungen ist. Und wem eben nicht. Wobei die Corona-Pandemie dem Wahlkampf 2020 ihren ganz speziellen Stempel aufgedrückt hat.

Doch was geschieht nun? Verziehen sich die Politiker bis zum nächsten Wahlkampf nun wieder in ihre Partei-Büros? Oder bleibt von dem Schwung der letzten Wochen doch was übrig?

Eigentlich wäre es doch schön, wenn auch in den Jahren zwischen den Wahlen Politiker wirklich den Kontakt zu den Bürgern suchen würden. Es wäre doch auch schön, wenn Radtouren durch die Stadtteile, Open-Air-Kinoabende und andere Aktionen regelmäßig angeboten würden. Dann hoffentlich ohne den allgegenwärtigen Corona-Schatten.

Mal sehen, welche Parteien über die Wahlkampfzeit hinaus für die Gladbecker da sind.