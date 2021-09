Kinderfeindlich ? oder WAS ?

In der letzten Zeit wurden zwei wichtige Kinderspielgeräte der Innenstadt ruiniert.

Auf der Lambertistraße wurde der beliebte Spielturm eingezäunt und gesperrt.

Auf der Goethestraße wurde das Federgerät entfernt der Spielturm durch entfernen der Rutsch und zunageln unbrauchbar gemacht.

Und das über die gesamten Sommermonate.

Hier wurde den letzten Stadtkindern, jetzt in den Ferien und nach Corona, die letzte Möglichkeit genommen, sich einmal wohnnah, austoben zu können.

Normalerweise fällt das unter Vandalismus und die Stadt setzt eine Prämie zur Ergreifung der Täter aus.

Aber hier, will man bestimmt Kinder schützen, wie bei Abbau der anderen Spielgeräte in der Innenstadt.

Armes Gladbeck, arme Kinder, arme Bürokratie. Auch eine Mail an den Kinderschutzbund brachte keine Reaktion.

Jetzt können die sich nur noch an dem langweiligen Gerät auf der Horster Straße, dem kaputten Glockenspiel austoben, oder sich am Rathauspark drubbeln.