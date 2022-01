Die Landesregierung stärkt erneut die Gladbecker Innenstadt. Dafür stellt sie 162.000 Euro für die Stadtmitte zur Verfügung.

Das teilt die Landtagsabgeordnete Anette Bunse (CDU) mit und erklärt: „Die Gladbecker Innenstadt ist Wirtschafts-, Wohn- und Lebensraum und soll es bleiben. Die City ist nicht nur Aushängeschild unserer Stadt, sondern auch ein Ort der Begegnung für die Menschen. Von einer starken Innenstadt profitieren alle in Gladbeck. Corona hat vor allem den Einzelhandel in unserer Stadt stark getroffen und die Konkurrenz mit den großen Onlineanbietern drastisch verschärft. Das Förderprogramm ist deshalb für unsere Händlerinnen und Händler, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, ein echter Lichtblick. Die bereits dritte Programmphase seit 2020 zeigt zudem den Bedarf vor Ort. Mit dem Fördergeld ist die NRW-Koalition den Kommunen eine Stütze in der Pandemie und greift ihnen vor Ort unter die Arme. Ich bin sicher: Die Gladbecker Innenstadt hat eine vitale Zukunft vor sich – aber unsere Entscheiderinnen und Entscheider vor Ort brauchen jetzt die Handlungsfreiheit, um auf Entwicklungen zu reagieren und Neues zu wagen. Ich bin sehr froh, dass die NRWKoalition wieder einmal die kommunale Familie mit ihren aktuellen Herausforderungen und auch Sorgen fest im Blick hat.“

Gladbeck erhielt bereits zweimal Zahlungen aus dem Förderprogramm: 2020 wurden 235.323 Euro und 2021 nochmals 121.247 für die Gladbecker Innenstadt bewilligt.