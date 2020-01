Wieder aufgeflammt sind Gerüchte um den Fortgang der Bebauung des Areals der ehemaligen Siedlung "Schlägel & Eisen" in Zweckel.

Darauf hat nun auch die Gladbecker CDU reagiert und fordert den Punkt "Sachstandsbericht Schlägel und Eisen Siedlung" auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Stadtplanungs- und Bauausschusses am 30. Januar zu setzen.

Die Christdemokraten führen in ihrem Antragsschreiben aus, dass in der Sitzung des genannten Ausschusses am 15. November 2018 die Pläne für die Neubebauung vorgestellt worden seien und Anfang 2019 auch mit dem Abrissarbeiten begonnen wurde. Dies habe vor allen bei den Bürgern in Zweckel die Hoffnung genährt, die "Geistersiedlung" endlich hinter sich lassen zu können. Doch schon die ersten Unterbrechungen bei den Abrissarbeiten im Sommer 2019 hätten bei den Anwohnern zu Unsicherheiten geführt.

Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Dietmar Drosdzol gibt an, der CDU würden Informationen von Anwohner vorliegen, wonach aktuell seit längerem keine Arbeiten an der Schlägel und Eisen Siedlung erkennbar seien. Daher bitte man die Stadt Gladbeck nun um Vorlage eines aktuellen Sachstandsberichtes.