Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 63. Das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen steht in Kontakt mit den Personen.

Aktuell bekannte Fälle nach Städten:

Castrop-Rauxel 11

Datteln 1

Dorsten 15

Gladbeck 2

Haltern am See 7

Herten 7

Marl 3

Oer-Erkenschwick 3

Recklinghausen 12

Waltrop 2

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern.

Aktuell 565 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster Stand: 17.03.20 17:05 Uhr

565 Infektionen

Stadt Bottrop: 9 Infektionen

Stadt Gelsenkirchen: 18 Infektionen

Stadt Münster: 103 Infektionen

Kreis Borken: 123 Infektionen

Kreis Coesfeld: 70 Infektionen

Kreis Recklinghausen: 63 Infektionen

Kreis Steinfurt: 95 Infektionen

Kreis Warendorf: 84 Infektionen

Quellen:

Pressestelle Kreis RE

Bez Reg Münster