Die Stadt Gladbeck reagiert auf die vom "Deutschen Wetterdienst" (DWD) ausgegebene Sturmwarnung betreffs des nahenden Orkantiefs "Sabine": Am Montag, 10. Februar, bleiben alle städtischen Schulen in Gladbeck geschlossen!

"Sicherheit geht vor," begründet die Stadt ihre Entscheidung. Damit schließt sich Gladbeck dem Beispiel anderer Nachbarstädte an, denn auch in Gelsenkirchen sowie in Dinslaken bleiben die Schulen am Montag "dicht".

Die Schließung betrifft sowohl alle Grund- als auch weiterführenden Schulen.

Am Dienstag, 11. Februar, ist dann wieder Unterricht nach Plan vorgesehen.