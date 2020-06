Der neue "Seniorenwegweiser 2020" ist endlich da. Aufgrund der Corona-Pandemie gelangte das Druckwerk zwar drei Monate später als gewohnt zur Veröffentlichung, doch ab sofort können sich wieder alle Interessenten der Info-Broschüre bedienen.

Für eine spätere Veröffentlichung hatten sich die Verantwortlichen der Seniorenberatung bewusst entschieden. Denn bei einer Herausgabe im März wäre der Wegweiser für ältere Bürger gar nicht zugänglich gewesen. Erst die ersten kleineren Corona-Lockerungen machen es nun möglich, dass der Wegweiser im Eingangsbereich des "Fritz-Lange-Hauses" an der Friedrichstraße abgeholt werden kann. Wie in den vergangenen Jahren wird der "Seniorenwegweiser 2020", die Auflage liegt bei 2.500 Exemplaren, auch an anderen Stellen zur Mitnahme ausgelegt, er ist aber vorerst nicht wie gewohnt überall erhältlich, da immer noch viele öffentliche Gebäude sowie Einrichtungen nur eingeschränkt zugängliche sind. Wer möchte, kann sich den Wegweiser als pdf über die Internet-Seite der Stadt Gladbeck herunterladen. Und gedruckte Exemplare liegen auch in der STADTSPIEGEL-Geschäftsstelle in Stadtmitte, Horster Straße 24, zur Mitnahme aus.

Somit liegt nun schon die 21. Auflage der sehr beliebten Info-Broschüre vor. Das Deckblatt wird geziert von einem Foto, dass die Fassade des renovierten Fritz-Lange-Hauses zeigt. Inzwischen konnten ja auch die umfangreichen Umbau- und Renovierungsarbeiten im Lange-Haus abgeschlossen werden.

90 Seiten stark ist der "Seniorenwegweiser 2020" und es gibt - wie gewohnt - ganz viele Informationen betreffs der Angebote, die in der Stadt Gladbeck speziell auf die Altersgruppe der Senioren warten. Nicht fehlen dürfen die gesetzlichen Neuerungen im Pflegebereich.

In der Rubrik "Wohnen im Alter" wurde der Punkt "Seniorenumzüge und Haushaltsauflösungen" neu in die Broschüre aufgenommen. Damit reagierte die Seniorenberatung auf einen deutlichen Anstieg von Anfragen zu diesem Thema. Berücksichtigt wurden natürlich auch Veränderungen bei den jeweiligen Ansprechpartnern und auf eventuell geänderte Öffnungszeiten.

Der "Seniorenwegweiser 2020" beinhaltet somit einen Überblick über die Senioren-Angebote in Gladbeck, gleichzeitig aber auch passgenaue Hilfen für Notsituationen. Nicht ohne Grund nutzen neben Einzelpersonen auch Institutionen und Einrichtungen den Wegweiser gerne als Arbeitshilfe.

Seitens des Teams der Seniorenberatung wird allerdings ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass viele Angebote, die im Wegweiser aufgeführt sind, aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht wie gewohnt genutzt beziehungsweise besucht werden können. So bleiben die Seniorenbüros und auch Begegnungsstätten vorerst noch geschlossen. Und auch Angebote des Seniorenbeirates sowie der Wohlfahrtsverbände finden derzeit noch nicht statt.

Weitere Infos über die aktuellen Entwicklungen gibt es bei den Mitarbeitern der städtischen Seniorenberatung. Die Damen und Herren sind unter den Rufnummern 02043-992773, 02043-992774, 02043-992775 und 02043-992431 erreichbar.