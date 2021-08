Das war schon immer so und wird auch so bleiben: Werdende Eltern haben viele Fragen rund um die Schwangerschaft und die Geburt. Besonders dann natürlich, wenn sich erstmals Familiennachwuchs ankündigt. Und genau deshalb gibt es nun die „Baby-App Gladbeck“.

In der kostenlosen App finden die Ratsuchenden Informationen zu Gesundheit, Arbeit, Behörden, Finanzen und Beratung. Dazu bietet die „Baby-App“ Checklisten mit Erinnerungsfunktionen für sämtliche Vorsorgeuntersuchungen und wichtige Behördengänge.

„Es freut mich sehr, unsere „Baby-App Gladbeck“ vorstellen zu können. Die App ist nicht nur ein schönes Beispiel für die fortschreitende Digitalisierung der Stadtverwaltung, sondern vor allem ein praktischer Helfer für die aufregende neue Zeit vor der Geburt und auch für danach“, sagte Bürgermeisterin Bettina Weist bei der Vorstellung der App.

In der App gibt es Anlauf- und Beratungsstellen für viele verschiedene Lebenslagen. Zahlreiche Netzwerkpartner und bestehende Angebote rund um das Familienleben in Gladbeck sind in der App mit Kontaktdaten hinterlegt. Schon vor den Frühen Hilfen und dem „Kinder im Blick“-Besuch greift die App umfangreiche Themen auf. Auch nach der Geburt kann die App als eigene Checkliste oder weitere Informationsquelle genutzt werden. Durch die einfache Handhabung haben die werdenden Eltern alle wichtigen Themen von Anfang an im Blick.

Die „Baby-App Gladbeck“ kann für iOS im „App Store“ und für Android im „Google Play Store“ kostenlos heruntergeladen werden. Nach der Installation soll nur noch der errechnete Geburtstermin eingegeben werden und schon kann es losgehen. Alle wichtigen Termine können durch die Erinnerungsfunktion mitgeteilt werden und die App lässt sich mit eigenen Terminen erweitern.

Die Idee für die „Baby-App“ entstand bei der fortschreitenden Digitalisierung der Stadtverwaltung. Bis zur Umsetzung hat es insgesamt zwei Jahre gedauert. Ursprünglich wurde die App für den Verein „Gesundheit Berlin Brandenburg“ entwickelt und wird dort und in vielen weiteren Städten, zum Beispiel auch in Gelsenkirchen, genutzt.

In der Gladbecker Stadtverwaltung erfolgte die Anpassung der App-Inhalte durch Mitarbeitende des Familienbüros und der TUIV-Abteilung. Feedback und Anregungen zur Optimierung der App sind erwünscht und können über die App erfolgen.

Die „Baby-App Gladbeck“ kann über www.gladbeck.de/baby-app und in den App-Stores heruntergeladen werden.