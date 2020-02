"Bankgeschäfte per Mausklick" lautet der Titel der Kooperationsveranstaltung, zu der Seniorenbeirat, Seniorenberatung und die Sparkasse Gladbeck am Mittwoch, 12. Februar, ab 15 Uhr ins Fritz-Lange-Haus an der Friedrichstraße 7 in Stadtmitte einladen.

Wie kann ich Finanzgeschäfte jederzeit und überall erledigen? In dem Vortrag stellen Marie Müller und Tanja Bonfiglio von der Sparkasse Gladbeck werden den Teilnehmern erläutern, wie mit Hilfe moderner Technik heute jederzeit und überall Finanzgeschäfte erledigt werden können. Die beiden Referentinnen werden die Angebote und Vorteile im Online-Banking der Sparkasse Schritt für Schritt vorstellen, dabei natürlich aber auch auf das Thema "Sicherheit" eingehen. Außerdem erhalten die Teilnehmer Antworten auf die Fragen: "Was muss ich tun?" "Was brauche ich?" und "Was ist möglich?".

Für die Teilnahme an der Veranstaltung keine Vorkenntnisse erforderlich, weshalb auch Neueinsteiger ausdrücklich herzlich willkommensind.

Der Besuch der Veranstaltung ist übrigens kostenlos.

Weitere ergänzende oder zusätzliche Informationen zum Thema Internet und Online-Banking werden nach dem Vortrag und nach Absprache im „Internetto“ im Fritz-Lange-Haus angeboten.