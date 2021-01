Einen Bürgerservice ganz besonderen Art bietet die Stadt Gladbeck seit Anfang der laufenden Woche an: Mitarbeiter des Kommunales Ordnungsdienstes und auch der weiteres städtische Kontrollteams verteilen während ihrer Kontrollgängen an Passanten, die noch eine so genannte Alltagsmaske tragen, medizinische Masken.



Damit löst die Stadtverwaltung nun ihre Ankündigung ein, dass ein großer Teil der 4.000 kürzlich beschafften Masken kostenlos den Bürgern zur Verfügung gestellt wird.

Zudem hat die Stadt 8.000 weitere FFP2-Masken für die Beschäftigten an Schulen (zum Beispiel Lehrer und Schulsozialarbeiter) beschafft, die ebenfalls in den Einrichtungen im Rahmen der Notbetreuung zum Einsatz kommen werden.