Nachdem zum Start in die 39. Kalenderwoche im Kreis Recklinghausen die Zahl der Corona-Neuinfizierten wieder deutlich zurückgegangen ist, kann man von gestern auf heute einen leichten Anstieg in Gladbeck und einigen Nachbarstädten verzeichnen. Nach Angaben des Kreisgesundheitsamt wurden vom 22. auf den 23. September insgesamt 23 Neuerkrankungen registriert. In Gladbeck kamen 11 neuen Corona-Fälle hinzu.



So gibt es aktuell (Stand 23. September, 11.30 Uhr) im gesamten Kreis Recklinghausen 2.093 (+21) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 1.904 ( + 15) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 46. Und in den kreisangehörigen Städten gibt es derzeit 137 (+ 3) an Corona erkrankte Personen

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten, in den Klammern die Veränderungen gegenüber dem Stand am 21. September.

Gladbeck: 407 (+ 11) Infizierte, 33 (+ 9) aktuell Infizierte, 351 (+ 2) Genesene sowie 23 (unverändert) Todesfälle.

Castrop-Rauxel: 226 (+ 4) Infizierte, 18 (+ 3) aktuell Infizierte, 203 (+ 1) Genesene sowie 5 (unverändert) Todesfälle.

Datteln: 84 (unverändert) Infizierte, 5 (unverändert) aktuell infizierte Person, 78 (unverändert) Genesene sowie 1 (unverändert) Todesfall.

Dorsten: 223 (unverändert) Infizierte, 10 ( - 2) aktuell Infizierte, 207 (+ 2) Genesene sowie 6 (unverändert) Todesfälle.

Haltern am See: 109 (unverändert) Infizierte, 15 (- 1) aktuell infizierte Person sowie 94 (+ 1) Genesene.

Herten: 151 (unverändert) Infizierte, 9 (- 6) aktuell Infizierte, 141 (+ 6) Genesene sowie 1 (unverändert) Todesfall.

Marl: 250 (+ 3) Infizierte, 17 (+ 1) aktuell Infizierte, 232 (+ 2) Genesene sowie 1 (unverändert) Todesfall.

Oer-Erkenschwick: 227 (unverändert) Infektionen, 5 (unverändert) aktuell Infizierte, 219 (unverändert) Genesene sowie 3 (unverändert) Todesfälle.

Recklinghausen: 333 (+3) Infektionen, 29 (+ 2) aktuell Infizierte, 299 (+ 1) Genesene sowie 5 (unverändert) Todesfälle.

Waltrop: 83 (unverändert) Infektionen, 2 (unverändert) aktuell infizierte Person, 80 (unverändert) Genesene sowie 1 (unverändert) Todesfall.

1.904 (+ 15) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen enthalten.

Seitens des Kreisgesundheitsamtes Recklinghausen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in den zurückliegenden sieben Tagen 92 (- 4) Neuinfektionen (Stand 23. September 2020) gegeben hat. Die kritische Marke von 35 beziehungsweise 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt im Kreis Recklinghausen aber bei 215 beziehungsweise 308, womit diese Grenze derzeit also nicht erreicht wird.

Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Dienstag auf Mittwoch unverändert und liegt derzeit bei 489 (Stand: 23.September, 12.15 Uhr). Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 9.368 auf 9.420 erhöht.

In Stadt Bottrop sind aktuell 14 Infizierte (- 1), insgesamt Infizierte 334 (+1), Verstorbene 7 (unverändert), Genesene 313 (+ 2). In Gelsenkirchen sind aktuell 177 Infizierte (+ 3), insgesamt Infizierte 1.040 (+ 16), Verstorbene 19 (unverändert), Genesene 844 (+ 13).