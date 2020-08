Ein Kommentar

Es ist schon sehr seltsam, wie unterschiedlich Behörden mit bekannt gewordenen Corona-Infektionen umgehen: In vielen Städten reichen oft schon Verdachtsfälle aus, um eventuelle Kontaktpersonen in Quarantäne zu schicken und bei positiv ausgefallenen Tests wurde an einigen Schulen der Betrieb zumindest teilweise eingestellt.

Nicht so aber in Gladbeck, wo der Corona-Test für eine am Heisenberg-Gymnasium tätige Lehrperson positiv ausgefallen ist. Die Verantwortlichen vor Ort verzichteten trotzdem darauf, weitere Mitglieder des Lehrerkollegiums oder auch Schüler in Quarantäne zu schicken. Dieses Vorgehen wurde damit begründet, dass an der betroffenen Schule "gute Corona-Verhaltensmaßregeln" gelten würden.

Angesichts der aktuell steigenden Zahlen von Corona-Infektionen kann man dieses Vorgehen aber auch als "riskant" einstufen. Nicht ohne Grund werden die Bürger immer wieder zum Tragen eines Mund-/Nase-Schutzes und zur Einhaltung des Mindestabstandes aufgefordert.

Das ist alles schon irgendwie seltsam...