Aufregung in Schultendorf: Am vergangenen Mittwoch, 19. Februar, wurde in Höhe des Hauses Talstraße 5a im Bereich zwischen Eggebrecht- und Tauschlagstraße ein so genannter "Tagebruch" entdeckt.

Aufgrund des Schadens an der Fahrbahn ist die Talstraße im genannten Bereich derzeit komplett gesperrt. Eine Tiefbaufirma hat im Auftrag der Stadt Gladbeck bereits mit den Reparaturarbeiten begonnen. Aus dem Rathaus wird gemeldet, dass die Arbeiten Ende Februar abgeschlossen sein sollen.

Eine Umleitungsstrecke gibt es übrigens nicht, da der gesperrte Straßenabschnitte über umliegende Straße umfahren werden kann. Ortskenntnisse sollten die betroffenen Autofahrer natürlich haben.

Anwohner der Talstraße indes zeigen sich wenig überrascht über die Geschehnisse. Die Schultendorfer verweisen auf den stark zugenommenen Verkehr auf der Straße, nachdem sich mehrere neue Firmen auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Bahn- und Hafenbetriebe angesiedelt haben. Auch schwer beladene Lkw seien hier täglich unterwegs. "Ist die Straße für eine solche Belastung überhaupt ausgelegt?" fragt einer der Anwohner, der auch weitere Straßenschäden befürchtet.