Mit "bunten Bildern" Energieverlusten auf den Grund gehen. Das können interessierte Gladbecker bei gleich zwei "Thermografiespaziergängen", zu denen die Stadt am Montag, 13. Januar, (Rentfort-Nord) und am Mittwoch, 15. Januar, (Stadtmitte) einlädt.

Bei den rund 90-minütigen Touren erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Methodik der Thermografie. Jeweils von 19 bis 20.30 Uhr geht der Energieberater Andreas Buchwald mit Interessenten auf einen Rundgang durch die beiden genannten Quartiere. Dabei wird der Experte mit Hilfe einer Wärmebildkamera an verschiedenen Gebäuden energetische Schwachstellen sichtbar machen. Werden schlecht gedämmte Bauteile entdeckt, gibt es von Buchwald auch sofort passende Tipps zu energetischen Sanierungsmaßnahmen. Aus diesem Grund werden auch die städtischen Sanierungsmanager bei beiden Veranstaltung dabei sein.

Der Spaziergang in Rentfort-Nord am 13. Januar beginnt um 19 Uhr ab dem Haus Schwechater Straße 38, und der Spaziergang in Stadtmitte am 15. Januar um 19 Uhr am Kreisverkehr Buersche-/Schillerstraße am City-Center.

Eine Teilnahme an den Spaziergängen ist nur nach vorheriger Anmeldung bei Sophia Sprang (mail an sophia.sprang@stadt-gladbeck.de, Tel. 02043-992351) möglich. Anmeldungen sind unumgänglich, da die Spaziergänge aus Wettergründen eventuell kurzfristig verschoben werden müssen.