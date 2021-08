Am Samstag , den 21. August durften die Gewinner des Malwettbewerbs ihre Preise in Empfang nehmen. In den Ferien hatte Heike Becker, Autorin von „Leon sagt Nein“, in Zusammenarbeit mit dem isb- Fachverlag , zu dem wichtigen Thema Mobbing einen Malwettbewerb durchgeführt. Gerade zum Schulanfang sollten Kinder dafür sensibilisiert werden. Viele Bilder wurden eingereicht und der Jury fiel es sehr schwer sich zu entscheiden. Den 1. Platz belegte die 8- jährige Melina aus Gladbeck. Sie gewann einen Büchergutschein im Wert von 50€.

Den 2. Platz und einen Gutschein im Wert von 30€ erhielt Liyah aus Oberhausen.

und die Brüder Marlon 6J. und Lion 3J. belegten mit ihrem gemeinsamen Bildprojekt Patz 3 und durften sich über einen Büchergutschein im Wert von 20€ freuen. Natürlich erhielten alle Teilnehmer unseres Wettbewerbs schöne Preise. In der Buchhandlung warteten weitere Überraschungen auf die Kinder, sodass alle später mit strahlenden Gesichtern den Heimweg antraten.