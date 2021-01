Ab sofort gilt auch in den städtischen Gebäuden in Gladbeck für Besucher und Beschäftigte die Verpflichtung, eine medizinische Maske zu tragen.

Vor dem Hintergrund der neuen Corona-Beschlüsse hat der städtische Krisenstab entschieden, auch hier die Maskenpflicht zu erweitern.

Wer sich in Verwaltungsgebäuden wie dem Rathaus oder den Außenstellen an der Wilhelmstraße oder im Fritz-Lange-Haus aufhält, muss Mund und Nase nun mit einer so genannten "medizinischen Maske" (OP-Masken, FFP2 oder vergleichbar) bedecken. A

lltagsmasken dürfen in den genannten Gebäuden mehr getragen werden. Besucher, die keine solche Maske zur Hand haben, erhalten im Eingangsbereich der Gebäude zur Wahrnehmung ihres Termins kostenlos eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung.

In diesem Zusammenhang macht die Stadt Gladbeck darauf aufmerksam, dass das Bürgeramt am Samstag, 6. Februar, im Sinne der weiteren Kontaktreduzierung aufgrund der weiterhin hohen Inzidenzwerte geschlossen bleibt.

Foto: Archiv