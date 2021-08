Ein Kommentar

Da kann der "Zentrale Betriebshof" noch so oft Personal und Geräte schicken, es scheint ein aussichtsloser Kampf zu sein: Gefühlt rund um die Uhr sind im Bereich der Gladbecker Fußgängerzone zahllose Dreckspatzen unterwegs.

Der Wind treibt leere Plastiktüten durch die Straßen, Einweg-Kaffeebecher kullern über den Boden, Servietten wehen durch die Luft, Zigarettenkippen gammeln in den Pflasterfugen vor sich hin, leere Pizzakartons verschandeln Grünflächen und auf einer Sitzbank steht eine halbvolle Pommes-Schale, was wiederum für die Stadttauben ein Festmahl darstellt.

Ja, über die gesamte Fußgängerzone verteilt gibt es viele Abfalleimer. Aber warum denn 50 Meter bis dort hin laufen? Fallen lassen ist doch viel bequemer! Ganz übel sieht es regelmäßig vor dem Haupteingang zum City-Center an der Hochstraße aus. Was sicher nicht an den Center-Kunden liegt, sondern an den Gladbeckern, die die dortigen Sitzbänke regelrecht belagern.

Gibt es wirklich keinen Ausweg aus dieser Misere?