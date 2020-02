Wie fährt es sich ohne Sprit? Wie alltagstauglich sind Elektroautos? Michael Birkhan hat es fünf Jahre lang ausprobiert. Jetzt berichtet er in der VHS von seinen Erfahrungen.

Am 11. Februar 2020 findet ein Vortrag zu Elektroautos mit Michael Birkhan in der VHS statt. An diesem Abend werden alle Themen rund um die Elektromobilität behandelt. Die Teilnehmer sind herzlich eingeladen, ihre Fragen zu stellen.

Gestartet wird mit der Öko-Bilanz von Elektroautos im gesamten Lebenszyklus. Über die Klärung des Strombedarfs bei einem hohen Anteil von Elektroautos wird auch die aktuelle Situation (Reichweite / Ladeinfrastruktur) in Deutschland dargestellt. Tipps zu den aktuellen Fördermöglichkeiten werden darüber hinaus nicht fehlen. Der Dozent blickt selbst nach 5 Jahren und rund 100.000 Kilometern auf umfangreiche Erfahrungen mit verschiedenen E-Autos zurück.

Der Vortrag beginnt am Dienstag, 11. Februar 2020, um 19 Uhr im Haus der VHS. Im Vorverkauf sind Karten in der VHS oder über die Homepage der VHS für 5 Euro erhältlich, der Eintritt an der Abendkasse beträgt 6 Euro. Schüler und Studierende zahlen 3 Euro.